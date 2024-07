Arezzo aperto il parco pubblico di via Giovanni Acuto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi è stato inaugurato il nuovodi via, un’area verde di 19.000 metri quadrati situata tra via Pietro Nenni e la tangenziale di viale Don Minzoni. Questo spazio è stato progettato per ospitare attività ludico-ricreative e sportive, con aree tematiche dedicate. All’ingresso, vicino al punto ristoro, sono stati posizionati i giochi per i bambini più piccoli, seguiti da quelli per i bambini più grandi e dai campi sportivi, tra cui due campi da calcetto e uno da street basket, situati lontano dalle abitazioni. Nella zona nord-occidentale delsono stati predisposti spazi per il relax e il fitness, dotati di spogliatoi e servizi igienici. Il punto ristoro, i campi da calcetto e gli spogliatoi sono stati affidati a un gestore privato tramite un bando, mentre il resto dell’area rimane ad uso