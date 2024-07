Abbandonati e torturati la terribile storia dei fratellini di Latina | morsi dai topi e bastonati uno è cieco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Picchiati, presi a. Trovati denutriti, con bruciature di sigaretta edisul corpo. Così sono stati trovati duedi sei e otto anninel casale in un comune nei territori pontini nel maggio del 2023. Coperti di bruciature dovute all’acqua bollente, e con evidenti segni di percosse, i bambini erano stati lasciati a sé stessi senza cibo né acqua. Leggi anche: Scoperta sconvolgente, scheletro di un bambino trovato in un appartamento in ristrutturazione La madre, una donna di ventisei anni, è stata arrestata mentre tentava di fuggire in Francia con gli altri due figli, ed è accusata di queste terribili violenze. Il bambino più piccolo è rimastoa causa dei maltrattamenti, mentre l’altro ha subito una deformazione all’omero.