Vigili del fuoco Pavullo centro di addestramento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La squadra nazionale deidelche parteciperà al campionato mondiale Wrc (World Rescue Challenge) per estricazione incidenti stradali, si è riunita ieri al distaccamento die vi resterò anche oggi. Si tratta di unmolto impegnativo per lavorare su scenari incidentali complessi da un punto di vista tecnico e sanitario. Questa attività, oltre che per la preparazione all’evento mondiale che si terrà alle Azzorre in autunno, serve a rendere il servizio sempre più professionale e al passo con i tempi dello sviluppo dell’automotive e delle tecniche di soccorso. Il team italiano si confronterà con le rappresentative dei paesi in scenari complessi di incidenti dove saranno valutate tecniche di taglio e stabilizzazione dei veicoli, trattamento sanitario dei feriti e scelte operative di approccio allo scenario.