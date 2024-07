Uomini e Donne nuovo trono gay per Maria De Filippi | stavolta sarà diverso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) Sembra tutto pronto per un clamoroso ritorno al passato per quanto riguarda. Uno dei programmi più seguiti d’Italia, parte dell’ampia scuderia diDe, starebbe per riaprire le porte al mondo omosessuale, in maniera più libera rispetto ai precedenti esperimenti. Il ritorno delgay Era il 2016 quandoDeha lanciato l’esperimento delgay a. È necessario parlare di esperimento, considerando come non sia divenuta una componente fissa del format. Si è voluto al tempo testare la reazione del pubblico e, a distanza di anni, forse si ritiene che da casa siano pronti a sostenere il progetto con ascolti considerevoli. Nel 2016 la scelta fu dettata anche dalla politica, in qualche modo. Aveva senso tentare questa strada, data l’approvazione delle unioni civili.