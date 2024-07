Troppo caldo i camerieri e i commis dello storico Caffè Florian di Venezia ‘si tolgono la giacca’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Le divise deie deideldidiventano ‘a prova di’. O meglio, forse non sono proprio l’ideale abbigliamento per le temperature die di tante altre città italiane ‘bollino rosso’ ma perlomeno sembrano più comode e adatte al clima. Sì, perché l’etichetta deldi, in più antico del mondo, fondato nel 1720, tra i tratti distintivi ha sempre avuto anche l’austera eleganza del personale. Nelle nuove divise estive persono adesso scomparsi, per la prima volta, la tradizionale giacca bianca e il papillon, in favore di un più pratico panciotto damascato, una camicia con collo aperto e una pochette. Del nuovo look fa parte anche un’apposita tasca per il palmare delle ordinazioni.