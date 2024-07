Tenuta San Guido batte tutti per redditività Ecco la classifica delle cantine più performanti in Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Nellana dellanel settore vitivinicolo, i produttori del celebre vino Sassicaia primeggiano su. Lasandei Marchesi Incisa della Rocchetta, infatti, è sul gradino più alto del podio delladel quotidiano Corriere della sera relativa ai redditi del 2023. La performance della società toscana con sede a Bolgheri, considerando il rapporto tra margine operativo lordo e ricavi, è notevole dal momento che l'indice disupera il 60 per cento. Non distante, la friulana Jermann (57,4%) e un'altra toscana come Biserno (51,3%) che fanno capo entrambe alla Marchesi Antinori, la quale (autonomamente dalle altre due) occupa il quarto posto della(50,2%), precedendo Marchesi Frescobaldi (39 per cento).