Stanchi di consumare Su TikTok si diffonde l’underconsumption core

(Di martedì 30 luglio 2024) New York, 30 luglio 2024 – “Underconsumption” – è questo il nuovo trend che si stando su. Alcuni utenti – molti, sempre di più – hanno iniziato a stancarsi del bombardamento di pubblicità sul social, in particolare dei video di prodotti pubblicizzati dagli influencer. E in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, sono giunti alla conclusione che la maggior parte di essi sono inutili, e non ha alcun senso comprarli. L’“underconsumption” arriva, dopo anni di consigli su cosa comprare, come una boccata d’aria fresca, incitando ad acquistare e usare solo ciò di cui si ha veramente bisogno. Il New York Times l’ha definita “l’ultima mossa lontano dalla cultura degli influencer” – una controcultura, quasi.