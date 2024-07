Spal quante incognite viaggiano sulle fasce Ma ora D’Orazio e Rao potrebbero restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Lelaterali sono fondamentali per il gioco di mister Dossena, che punta a creare superiorità numerica attraverso le catene degli esterni. Il suo 4-3-3 quindi non può prescindere da terzini e ali con precise caratteristiche, che l’allenatore ha trovato soltanto in minima parte nei giocatori che si è ritrovato in casa. Di fatto, tra laterali di difesa e ali, soltanto gli esterni alti di sinistra sembrano convincere in pieno il tecnico lodigiano, che sa di dover aspettare pazientemente le uscite per ottenere gli atleti tanto desiderati. Manca evidentemente un terzino destro di un certo livello, mentre a sinistra Alessandro Tripaldelli è corteggiato in serie B e comunque finora ha lavorato coi compagni soltanto in minima parte a causa di una serie di acciacchi.