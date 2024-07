Si lussa la spalla mentre fa il bagno soccorso da Nemo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Doppio intervento in spiaggia ieri per l’equipaggio di "salvataggio". La prima richiesta di aiuto è arrivata attorno alle 15,20 dai bagni 35-35 di Gabicce Mare. Il TeamLifeguard si è subito precipitato sul posto soccorrendo un bagnante per un malore dovuto a congestione: "Ci hanno avvisato i vicini di ombrellone – racconta Paolo Bratti di-Fisa – preso zaino di primoe defibrillatore sono corso sul posto e dopo aver preso i parametri constatando un probabile principio di congestione ho chiamato il 118 di Pesaro. Sicuramente il caldo torrido e la digestione sono state le cause del malore. Contattati via radio due miei assistenti bagnanti Ermes Daddato e Andruccioli Diego in pausa, sono sopraggiunti per ulteriore assistenza. Sul posto anche il Comandante del Locale Ufficio Marittimo della Capitaneria di Porto Luogotenente Raimondo Porcelli.