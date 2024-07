Serie B Mantova manca l’ultimo tassello a destra Il Verona pensa a Okereke può lasciare Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Con l’inizio degli impegni ufficiali sempre più vicino, il trio lombardo diB formato da Brescia, Cremonese e, è impegnato in questi giorni a definire gli ultimi colpi grazie ai quali affrontare la nuova stagione con la giusta fiducia. Pur indossando i panni della matricola, quella più avanti in questo lavoro sembra la formazione virgiliana, che ha messo in mostra nei primi test precampionato uno spirito ed un gioco già ben precisi. Il dt Botturi, però, potrebbe venire chiamato a compiere un acquisto in extremis, visto che gli infortuni contemporanei di Radaelli e di Fedel rischiano di indebolire le certezze sulla fasciadi una difesa che, tra l’altro, è incappata in qualche battuta a vuoto di troppo. Errori che, se ripetuti in campionato, potrebbero costare molto cari alla pur manovriera compagine di Possanzini.