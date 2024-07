Parigi 2024 tennis Jasmine Paolini fuori agli ottavi | Schmiedlova vince al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)è stata eliminatadi finale del torneo di singolare femminile alle Olimpiadi di. Lata toscana, testa di serie numero 4 del tabellone olimpico, è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Anna Karolinacon il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 dopo quasi tre ore di batta sul campo Suzanne Lenglen. Nel gran caldono sono tanti i rimpianti per, apparsa incapace di dare continuità al proprio gioco e sempre sconfitta nei punti importanti del match. Si spreca così un’occasione ghiottissima, in una parte di tabellone dove la lotta per arrivare in zona mede è più aperta che mai. Per la finalista di Roland Garros e Wimbledon rimane adesso il doppio: già oggi in coppia con Sara Errani tornerà in campo per affrontare le padrone di casa Garcia e Parry.