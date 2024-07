Palio della Cuccagna e corteo Cesenatico festeggia Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Aè iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024Festa diche per due giorni animerà il centro storico, il 3 e 4 agosto. Nella serata di sabato 3, a partire dalle 20.30 ci sarà la sfilata dei dieci rionicittà lungo il porto canale e a seguire il, che vedrà sfidarsi le compagini di Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina, Ponente, Valona, E’ Mont – Levante, Boschetto - Villamarina, Sala e Bagnarola. Ogni squadra sarà formata da cinque cuccagnotti, quindi ogni giro vedrà 50 tentativiscalata ai 14 metri del palo cosparso di grasso. Il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro e cibarie, salumi e formaggi appesi alla