Nuoto Alessandro Miressi accede alle semifinali dei 100 sl alle Olimpiadi Fuori Deplano

(Di martedì 30 luglio 2024) Prende il via la gara principe delin corsiadi Parigi. Tempo di 100 metri stile libero alla Defense Arena, e l’Italia può fare affidamento su: il velocista piemontese è settimo assoluto dopo le prime batterie e punta quantomeno all’ultimo atto. Eliminato invece Leonardo. Iniziamo dnote liete. O almeno fino a un certo punto.si ritrova alla fine in quella che è la batteria più veloce del lotto, l’ottava, che ne piazza addirittura sei nei primi sedici. La condizione non sembra ancora la massimale, evidenziando qualche problemino nella vasca di ritorno, ma il suo 48”24 basta per il quarto posto nella sua gara ed il settimo complessivo.