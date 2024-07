Napoli i ‘consigli’ di Gaetano Imparato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) A ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto, ex giornalista della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Il terzetto difensivo deldi Conte per me sarà composto da Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Quest’ultimo è stato elogiato dal ct Bielsa come il miglior difensore della Coppa America e comunque quello con maggiori margini di crescita”.-Berardi: per, un matrimonio che “non s’ha da fare” “Inoltre, vorrei dire che spero che ilnon acquisti Berardi: sono arrabbiato, quando sento il suo nome, mi viene l’orticaria. Parliamo di un calciatore di 30 anni e che deve recuperare da un infortunio, senza contare che gioca in una zona del campo nella quale ilè già pieno: Ngonge agisce meglio da esterno, e Politano da anni tira la carretta su quella fascia”.