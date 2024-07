Napoli | Buongiorno Gilmour e…Parlano Antonino Asta e Bucchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) A Radio Kiss Kissè intervenuto anche, ex giocatore di Torino e. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “arriva anel momento migliore, doveva fare uno step importante. Ha fatto esperienze in B con Carpi e Trapani, poi è tornato a Torino e con l’avvento di Juric è maturato e ciò gli ha concesso di andare in nazionale”. Tra ile la Nazionale,“Ora si deve giocare le chances per diventare quel difensore che tutti ci auguriamo diventi, sia per ilche per la nazionale. Il vero scopritore diè Silvano Benedetti, lui era responsabile del settore giovanile e setacciava le società vicine al Torino. Lui parlò un sacco di tempo con la sua famiglia per convincerlo ad andare al Toro”.