Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Quando si parla dellaa di Vladimir Putin è ormai chiaro che la breccia nella fortezza Europa si chiama Ungheria. Se fino a oggi, però, il concetto valeva in relazione ai veti e all’ostruzionismo di Viktor Orbán in sede di Consiglio europeo, ad esempio sulle sanzioni da imporre a Mosca o sul sostegno all’Ucraina, la decisione annunciata da Budapest nei giorni scorsi rischia di aprire un canale di accesso fisico a chiunque provenga dalla federazione o dai Paesi suoiati come la Bieloa: unazione per il rilascio dei visti per idi questi due Paesi. Una mossa che non ha lasciato indifferente la Commissione Ue che, anche per il prossimo mandato di Ursula von der Leyen, ha precisato che la linea è quella del sostegno incondizionato a Kiev e l’opposizione duramire espansionistiche di Vladimir Putin.