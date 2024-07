LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | azzurre in semifinale con la Cina dalle 15 50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Appuntamento dunque alle 15.50 per Italia-. A tra poco! 14.33 Si tornerà in pedana tra poco più di un’ora al Grand Palais, con l’Italia che vuole assolutamente centrare l’accesso all’ultimo atto per garantirsi quanto meno una medaglia. L’uscita della Corea del Sud apre scenari importanti, ma la Polonia è la squadra iridata in carica e la Francia tira in casa. Però, il quartetto, azzurro, non deve avere paura di nessuno. 14.31 Questo il quadro delle semifinali della gara a squadre di spada femminile: ITA Italia (1)-CHN(5) POL Polonia (3)-FRA Francia (7) 14.30 Tripudio al Grand Palais, la Francia elimina la Corea del Sud (37-31). Viene a mancare la testa di serie n.2 del tabellone, ma le transalpine sono una squadra temibilissima, con la vice campionessa olimpica in carica e davanti al proprio pubblico. 14.