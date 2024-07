LIVE – Irma Testa – Zichun Xu boxe femminile 57 kg Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Grande attesa per vedere all’operanel torneodialledi. Alle 22:08 di oggi, martedì 30 luglio, la pugile azzurra, medaglia di bronzo alledi Tokyo 2020, entrerà in scena ai sedicesimi di finale contro la cineseXu. Un avversario sulla carta alla portata di, ma comunque da non sottovalutare. Xu si è qualificata aall’ultimo respiro in occasione del Preolimpico di Bangkok (la romena Claudia Nechita battuta 5-0), dopo quello di Busto Arsizio, che la vide classificarsi fuori dalle posizioni utili per staccare il pass. Nel suo palmares c’è un oro ai Giochi militari di Wuhan nel 2019. DOVE VEDERE IL MATCHè favorita. E il movimento pugilistico italiano ripone grande speranze sul rendimento della classe 1997, che la storia l’ha già scritta.