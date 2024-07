LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marta Bertoncelli quattordicesima nel C1 dopo la prima manche di batterie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 L’azzurro sarà il penultimo dei 24 a partiredi Jiri Prskavec (Repubblica Ceca). 15.47 Tra pochi minuti scatterà ladelle qualificazioni del K1 maschile, per l’Italia ci sarà Giovanni de Gennaro. 15.44 Chiude dunque al quattordicesimo postoche cercherà di migliorarsi nella seconda, passeranno in semifinale i primi 18 tempi trae seconda run. 15.42 100.05 per Jessica Fox che è seconda e chiude questadi qualificazioni della canadese femminile. 15.39 99.44 per Satakova (Repubblica Ceca) che è laa scendere sotto i 100 e va in testa. 15.38 107.95 per Lilik che è quinta. 15.35 Tocca alla tedesca Lilik, la terzultima del lotto. 15.32 L’andorrana Doria Villarrubla ferma il cronometro a 101.28 e va davanti a tutte. 15.30 108.34 per la francese Delassus che è seconda. 15.