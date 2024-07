La camera d’albergo era un deposito della droga | Firenze il blitz dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Avevano trasformato unain undi. E’ successo alle Cure, dove in un hotel ihanno trovato 14 chili di hashish e quasi un etto di cocaina. Tre gli arrestati. I militari, lo scorso 27 luglio, erano andati nell’albergo per notificare un provvedimento a un uomo di nazionalità marocchina, poi arrestato per detenzione a fine di spaccio insieme a due connazionali che avevano in uso la stessa, dove i militari hanno anche trovato circa 15mila euro in contanti. I fermati hanno 31, 28 e 19 anni e sono tutti marocchini. Istazione diUffizi si erano recati all'albergo su indicazionecentrale operativa per notificare un provvedimento a uno dei tre fermati, che risultava essere alloggiato nell'hotel.