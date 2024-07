Katsusanderia – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024)Via Bonvesin de la Riva, 3 – 20129Tel. n.d. Sito Internet: www..com Tipologia: street food giapponese Prezzi: piatti 3/15€ Chiusura: Lunedì OFFERTA È il locale più smart di Yoji Tokuyoshi, chef di Bentoteca, ristorante giapponese di alto livello inserito nella sezione degli etnici di questa guida. Come si evince dal nome, qui si mangia prevalentemente il sando, ovvero il gustoso sandwich preparato con morbido pane shokupan, che potrete acquistare presso Pan, l’ultimo locale nato del vulcanico chef giapponese. Oltre al sandwich farcito in vari modi, potrete trovare un menù snello che propone piatti di riso, qualche fritto e dei dolcetti, il tutto per un pasto informale ma all’insegna del gusto.