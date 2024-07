Jannik Sinner pronto a tornare in gioco | quando giocherà il n 1 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)per rimettersi in. Dopo l’annuncio del suo forfait per le Olimpiadi a causa della tonsillite, che tanto ha fatto discutere, il n.1 deldel tennis sta pianificando la sua parte di stagione per essere al meglio in vista dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open. E così, mentre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic proseguono nel loro cammino ai Giochi,sarà al via del Masters1000 di Montreal (6-12 agosto), evento a cui Nole non prenderà parte ed è verosimile pensare che la scelta del serbo sarà la stessa anche altri giocatori, visto il pochissimo tempo di pausa tra il termine del torneo olimpico e l’inizio dell’evento canadese., da questo punto di vista, ha una pesante cambiale in classifica, ricordando i 1000 punti guadagnati con l’affermazione a Toronto.