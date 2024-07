Il Napoli e Osimhen ma non solo | parlano Morabito e Polito…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Vincenzo, agente di calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sulla vicendami piacerebbe sapere il parere di Conte. Victor non va svenduto, perché se rimane ilè da scudetto”. Trae Parigi “Koopmeiners se non parte nei prossimi due giorni resta all’Atalanta, e la stessa cosa potrebbe essere per il nigeriano, sono curioso di sapere se ci sarà una deadline per la sua cessione. Dalla Francia mi dicono che la pista PSG si sia raffreddata forse per ragionamenti interni dopo il no per l’acquisto di Kvara. In Inghilterra intanto il mercato non è mai decollato, e all’Arsenalpiace, i soldi ce li avrebbero per poterselo permettere”.