Il Consorzio vini Roma Doc sceglie per la prima volta una donna come presidente

(Di martedì 30 luglio 2024) Guida al femminile, per la, per ilDoc. Dopo Tullio Galassini, arriva infatti Rossella Macchia che resterà in carica per il prossimo triennio. Imprenditrice edel vino, Macchia ha ricevuto il testimone venerdì 26 luglio durante la riunione del consiglio di amministrazione dell'ente di tutela. I rappresentanti delle 60 cantine associate hanno scelto anche i due vice presidenti: Gabriele Gaffino di Cantina Gaffino e Damiano Federici dicola Federici. Gli obiettivi del mandato triennale Un motivo di orgoglio per la neoMacchia, che sul futuro della denominazionena ha le idee chiare: «Sono sempre stata al fianco delin veste di vicee continuerò a portare avanti con grande entusiasmo questo straordinario percorso fatto di cultura, tutela e valorizzazione del territorio e deiche questo esprime».