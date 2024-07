Graziani | Taremi è oro colato per l’Inter Un colpo straordinario

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024)stravede per l’acquisto dida parte del. L’ex giocatore e oggi opinionista elogia i dirigenti che lo hanno preso. COLPI MILANESI – Le parole di Francesco ‘Ciccio’, in collegamento su Radio Sportiva, sugli acquisti di Milan e Inter di Alvaro Morata e Mehdi: «Credo che sia stata una scelta indovinata parte di tutte e due le società. Il Milan ha bisogno di Morata e ha bisogno di un altro attaccante, perché Jovic non è da Milan. Non ha le qualità tecniche e caratteriali per essere o un’alternativa a Morata o per giocare insieme a Morata.completa l’attacco con lui. Tanta roba, l’iraniano sa che all’inizio giocheranno Lautaro Martinez e Thuram. Questa non è una riserva di lusso, ma molto più. Perchésarà impegnata in tanti fronti e avere delle alternative di quel livello è oro