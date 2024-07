Filippo Macchi | Sono un ragazzo fortunato Argento olimpico bellissimo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024) CASCINA –il giorno dopo la splendida medaglia d’nel fioretto conquistata nel contestatissimo incontro alle Olimpiadi di Parigi. Il vicecampionedi Cascina via Instagram martedì 30 luglio: “Da dove inizio? Eh beh da dove inizio manco lo so io! Avevo già preparato il post, il testo recitava: “Il sogno di ogni bambino, l’obiettivo di ogni atleta”. E invece? E invece no, perché torno a casa con una bellissima medaglia d’ma che mi lascia a una stoccata dal famoso “obiettivo di ogni atleta”. Ne ho sentite di ogni, ti hanno derubato, arbitraggio scandaloso, è una vergogna. Eppure, a me viene da dire cheproprio un”. Perla standing ovation francese del Grand Palais. Una medaglia d’contestata ufficialmente dall’Italia.