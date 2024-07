Festa patronale di San Donato | gli eventi della settimana a Osio Sotto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Per gli abitanti die non solo, laè un evento da non perdere: un’intera, tra celebrazioni, spettacoli edculturali. Lasi aprirà mercoledì 31 luglio alle 20, con la Santa Messa e la processione dalla Parrocchia al Santuario di San. Evento immancabile nelladi festeggiamenti del Santo Patrono, giovedì 1° agosto alle 20.30, la gara notturna di ciclismo per le vie del centro, un tradizionale e suggestivo appuntamento. Si prosegue venerdì 2 agosto alle 21 con il concerto del Corpo Musicale Sanal Santuario e sabato 3 agosto alle 21.30 con il concerto gratuito degli Equipe84 in Piazza Papa Giovanni XXIII. Domenica 4 alle 21.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII sarà il turno di ‘Dance Festival’, uno spettacolo di danza che ha già raggiunto la sua settima edizione.