Crollo Scampia Musumeci | per sfollati troveremo soluzioni in breve

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo aver partecipato ai funerali delle tre vittime del, è partito per Roma per partecipare alla riunione con il ministro per la Protezione civile, Nello, e il neo capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. La convocazione di questo incontro era stata sollecitata nei giorni scorsi dallo stesso Manfredi e dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con l'obiettivo di sottoporre all'attenzione del Governo la questione relativa alla gestione deglidella Vela celeste.