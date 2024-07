Coppettazione cosa sono i cerchi sulla schiena dei nuotatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Non solo tatuaggi. Entrando in vasca per le gare idei Giochi hanno rivelato al pubblico altri segnipelle, sollevando più di una domanda. Non è passata inosservata, in particolare, la“a pois” di Nicolò Martinenghi, medaglia d'oro nei 100 metri a rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli stessi segni rotondi e scuristati notatipelle di altriolimpici, già ai Giochi di Rio de Janeiro, ma a Parigi il numero degli “atleti a pois” sembra aumentato. Disi tratta?i segni lasciati dallao cupping therapy, una pratica cara alla medicina tradizionale cinese, che la consiglia da centinaia di anni per i disturbi più diversi: dal mal di(lombosciatalgia) ai dolori cronici, fino ad alcune malattie respiratorie.