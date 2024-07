Comete | il nuovo pezzo di Valentina Tommy Dj e Francesco Ferrari

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 luglio 2024) Da venerdì 2 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ilsingolo diDj feat.. “” è un brano solare e tutto da ballare, caratterizzato da un sound latino dolce e sensuale. La canzone racconta di un amore estivo tra cocktail, baci e quella crescente voglia di stare insieme. Commentano gli artisti a proposito del brano: “La canzone l’abbiamo scritta durante una giornata passata in studio registrazione, con la voglia di divertirci e fare musica.parla d’amore, della voglia di stare insieme, del cuore che batte sempre più forte quando s’innamora. Di una notte d’amore con la complicità di una sangria, passata sotto le stelle in riva al mare tra un ragazzo e una ragazza”.