Bertoli va in finale poi chiude ventiduesima Completo il trionfo di Jung Festa Gran Bretagna tra i team

(Di martedì 30 luglio 2024) Il tedesco Michaelsu Chipmunk Frh ha vinto ieri a Versailles l’oro individuale nel concorso. Il fuoriclasse tedesco nellaindividuale ha preceduto sul podio il plurititolato australiano Tim Burton (Shadow Man) medaglia d’argento, e la fuoriclasse britannica Laura Collet (London 52), bronzo. L’ultima giornata di gare era destinata alla terza prova di salto ostacoli:ha riportato un errore nel primo percorso, ma in quello decisivo per il titolo non ha sbagliato nulla imponendosi grazie anche alla bella prova in rettangolo (17,80) e il netto nel cross-country. Burton, ieri con 0,40 e un netto nei due giri, ha pagato i 22 punti del dressage, mentre la Collett, all’errore (4,80) e al netto nei due percorsi di salto ha sommato i 17,80 del dressage e lo 0,80 del cross.