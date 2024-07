Beatrice Valli lancia una frecciatina a sua sorella Ludovica? Io non mi sono mai permessa di fare la morale agli altri lo sfogo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 luglio 2024) Nelle ultime ore alcune storie Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne e influencerhanno fatto parecchio discutere sui social., infatti, ha duramente contestato l’operato di alcune sue colleghe e soprattutto la loro poca trasparenza nel pubblicizzare alcuni prodotti facendoli passareocchi dei loro followers come consigli spontanei e disinteressati. Un discorso che a molti è sembrato essere unaa sua, che proprio in quei giorni stava sponsorizzando un carrellino per bambini. La, nelle sue storie aveva dimostrato di apprezzare molto l’oggetto in questione e di averlo ampiamente utilizzato, comunicando solo in un secondo momento che si tratta di una partnership retribuita.