Atletica partiti i primi Azzurri per Parigi 2024 Tamberi rientra per gli allenamenti | in raduno a Formia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma – Giornata di partenze azzurre per le Olimpiadi di, al via per l’nella mattinata di giovedì 1° agosto. Oggi hanno raggiunto la capitale francese i campioni olimpici della 20 km di marcia Massimo Stano e Antonella Palmisano, volando da Fiumicino, insieme all’altro marciatore azzurro Francesco Fortunato. Da Linate sono invece decollati gli altri specialisti del tacco e punta Valentina Trapletti, Eleonora Giorgi e Riccardo Orsoni, al fianco del direttore tecnico Antonio La Torre. Proprio loro apriranno i Giochi (alle 7.30 la 20 km maschile al Trocadero, alle 9.20 la prova femminile) in una data particolarmente evocativa per l’italiana, quel 1° agosto che riporta alla mente la doppia impresa di Gianmarcoe Marcell Jacobs a Tokyo nel 2021.