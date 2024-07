Associazione nazionale dei Carabinieri rinnovata la convenzione a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – L’Assessore Francesco Frenos annuncia la proroga per altri due anni ovvero fino al 2026, dellacon l’dei. L’Assessore competente Francesco Frenos commenta questo rinnovato sodalizio così: “Queste figure sono essenziali per il nostro territorio soprattutto nei contesti di manifestazioni pubbliche ma non soltanto. Il loro lavoro durante l’emergenza covid19, con la consegna dei buoni spesa e il sostegno alla popolazione in difficoltà è stato d fondamentale. Questo periodo ha rafforzato il nostro rapporto e la loro presenza sul territorio anche in momenti diversi. Li ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Il rinnovo dellaè il rinnovo di una fiducia reciproca per il bene di tutti”.