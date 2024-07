Abbattuta l’orsa Kj1 Pichetto Fratin contro Fugatti | La soppressione non è una soluzione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) L’abbattimento delKj1 non è unaaccettabile. Questo è, in sintesi, il ragionamento del ministro dell’Ambiente, Gilberto, che critica apertamente la decisione presa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio. “L’ho già detto al presidente– afferma– ladei singoli orsi non è ladel problema. Comprendo lo stato d’animo degli amministratori e della popolazione ma oggi viviamo gli effetti di un errore del passato, dovuto a una incauta scelta di sfruttamento turistico dell’immagine dell’orso in Trentino, compiuta 25 anni fa”. Abbattimento delKj1,Per il ministro dell’Ambiente la “via da percorrere è la sterilizzazione e ci stiamo lavorando insieme a Ispra”.