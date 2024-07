The Batman 2 | rivelate notizie sulla serie e su The Penguin

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 luglio 2024) Erik Davis di Fandango ha annunciato quando inizieranno le riprese del prossimo capitolo del franchise di “The”, scopriamo di più su The2 Davis ha indicato il prossimo anno come data di inizio delle riprese di The2, e ha anche confermato che Colin Farrell tornerà nel ruolo del Pinguino e che la“The” su HBO Max farà da preludio al sequel. Ottimeper i fan di, che possono aspettarsi ulteriori dettaglitrama e altri aspetti del film nel corso dell’anno. Prima dell’uscita del capitolo al momento noto come “ThePart II”, i fan potranno immergersi nuovamente nel mondo creato da Matt Reeves con la“The” su HBO Max. Lariprenderà da dove “The” si era interrotto, con il Pinguino che cerca di prendere il controllo di una Gotham in preda al caos.