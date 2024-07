Temptation Island 11 Maika si è avvicinata a te per soldi e pubblicità | la reazione di Lino Giuliano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chesarebbe stato senza? Sicuramente per gli appassionati del gossip e per la cronaca rosa ci sarebbe stata un bel po’ di penuria di articoli vari ed eventuali! Arrivato all’Is Morus Relais insieme alla sua ormai ex fidanzata Alessia Pascarella,si è fatto notare fin da subito per il suo carattere eccessivamente estroverso e per aver creato con Tony Renda una sorta de Il Gatto e la Volpe 3.0. Puntata dopo puntata si è avvicinato alla tentatriceRandazzo tanto da far chiedere alla Pascarella non uno, né due, né tantomeno tre falò di confronto anticipati, ma la bellezza di cinque, all’ultimo si è presentato solo grazie a un videomessaggio di Alessia sul tronco da ore. Lasciato il falò da separati, successivamentene ha chiesto un altro, dopo essersi accorto di aver sentito nostalgia della sua ex.