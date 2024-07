Robert Downey Jr tornerà in Avengers Doomsday e Secret Wars | l’annuncio a sorpresa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 luglio 2024) I fan dell’universo Marvel possono finalmente gioire. A 5 anni dalla sua ultima apparizione in un filmJr.in un film dedicato ai supereroi più amati di sempre. Il suo ruolo, però, sarà ben diverso da quello di Iron Man. Ad annunciarlo lo stesso attore durante il panel al Comic-Con di San Diego.Jr. torna tra glicon un ruolo particolare Sono passati cinque anni da quando i fan deglidi tutto il mondo hanno dovuto salutare definitivamente il personaggio di Iron Man. Il ricchissimo e irriverente supereroe interpretato daJr. fin dal 2008, ha lasciato un enorme vuoto nei fan dopo la sua scomparsa in: Endgame. Una morte sospettata da molti, ma accettata di buon grado da pochissimi.Jr. è infatti uno degli attori che ha portato in alto l’universo Marvel, e, ora,a farlo risplendere.