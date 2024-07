Ritorna il Malpighi Festival | arte e musica in un evento da non perdere

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dal 1° al 3 agosto, iloffrirà, teatro, mostre, laboratori e workshop nell’area di via. La quarta edizione del, presentata questa mattina, promette tre giorni ricchi di eventi artistici, tra cui novità come il mercatino delle pulci e un pomeriggio di live painting per commemorare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, accompagnato da dj set. In programma anche il torneo di calcetto “torneo vasariano”, che si terrà nel campetto vicino al parco di viaa settembre. Ilarricchirà l’area con la mostra di fumetti “Storie a fumetti tra Mythos e realtà”, curata da Ilaria Pugi, con opere di Roberto Melis e Valeria Del Gatto, rinomati disegnatori italiani. Inoltre, non mancheranno laboratori e workshop per i giovani, che spaziano dal teatro alla pittura, dal disegno al management di eventi, e anche una scuola di dj.