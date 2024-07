Rischio gravi effetti collaterali L’Ema blocca il medicinale contro l’Alzheimer | cosa può causare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Doccia gelata per un prodotto di Big Farma.ha infatti respinto la raccomandazione per il farmaco Lecanemab. L’Agenzia europea per i medicinali, che hato il farmaco, ha individuato ildi ““. Ilè infatti “superiore all’effetto positivo atteso“. Si è dunque deciso di non concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio per il Leqembi, questo il nome commerciale che si era scelto, facendo riferimento in particolare all’insorgere di rischi di “emorragia cerebrale” nelle persone trattate con il farmaco. Il Lecanemab è però disponibile negli Stati Uniti da inizio 2023 per il trattamento delnello stadio iniziale. “Il Comitato per i medicinali per uso umano” del“ha raccomandato di non concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio per Leqembi”, ha sottolineato l’autorità.