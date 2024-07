Ponte sull’Arno Buonriposo Castelluccio | prima fase dei lavori conclusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Undegli anni ‘50 quelloche collegadi Capolona a Buoriposo di Arezzo in cui sono in corsoper la messa in sicurezza della stabilità, che si dovrebbero concluderedell’inizio dell’anno scolastico per non creare disagi al traffico. “Siamo all'inizio dell'intervento” ha fatto presente in Sindaco di Capolona, Mario Francesconi” I giunti di collegamento delle travi delsono stati sistemati con un lavoro fatto durante la notte con la quasi assoluta assenza di disagi per le persone.” L’ingegnere Roberto Rossi, che segue il lavoro di questo intervento di cui è capofila il Comune di Arezzo , commenta”Abbiamo fatto un intervento sopra il, e adesso siamo in attesa che arrivino i semafori, abbiamo già predisposto i plinti.