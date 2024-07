Omoda 5 e Jaecoo 7 Il gruppo Chery punta sull’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Comincia l’assalto al mercato italiano di, il nuovo brand che ilha pensato per l’Europa. Il colosso cinese tenta la conquista del Vecchio Continentendo proprio sull’Italia (e sulla Spagna) con una strategia rivolta ad un pubblico giovane e dinamico. Il primo step sarà il lancio di5 (in foto), con gli ordini già aperti per il SUV compatto e sportivo, seguito a settembre dalla7, modello a ruote alte più massiccio e pronto anche a offrire ottime capacità fuoristradistiche. Il primo Suv sarà a benzina (da 27.900 euro) o elettrico, il secondo con motorizzazione plug-in. Non poteva che essere Milano dunque il punto di partenza per, con la città della moda che sarà anche specchio delle ambizioni del brand cinese intenzionato a fare un percorso legato a doppio filo al fashion, alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale.