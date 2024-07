Olimpiadi la cerimonia d’apertura è stata uno spettacolo queer | normale che sia andata di traverso a qualcuno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) A chi considera ‘deriva morale inaccettabile’ quel che porta con sé la forte colorazione arcobaleno dellopopolare mondiale, ci sta che sia andato proprio diil più grandeprima del weekend, andato in scena lungo la Senna a Parigi. Come ha scritto il commentatore politico di Libération Thomas Legrand, in effetti questainaugurale delledi Parigi ‘chiassosa, provocatoria, inebriante, colta, gioiosa e popolare, ha dato l’impressione di conciliare, senza sottolinearlo troppo esplicitamente, due visioni del mondo che negli ultimi anni si sono scontrate: l’universalismo e il wokismo’. Ma èanche una tale esibizione di potenza, sul piano dellovero e proprio, da rendere ridicole tutte le polemiche del dopo.