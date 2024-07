Monza che fatica | Per muoversi ci vuole fisico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un viaggio attraverso, vista con gli occhi di chi in carrozzina vive da 16 anni e le barriere architettoniche le conosce una a una, sasso per sasso. Con Niky Clemente, paraplegico a causa di un incidente, percorriamo il tragitto da via Cantore 2 all’Arengario. Le difficoltà cominciano subito nell’attraversamento da via Cantore verso via Lecco. Ciunbestiale per raggiungere il centro di. Niky, 14 anni di nuoto paralimpico con l’Associazione Silvia Tremolada e 4 anni di canottaggio, sposta il peso a sinistra per non cadere a faccia in giù sulla breve discesa al semaforo. Poi, forte delle sue spalle da nuotatore, impenna per superare il piccolo, ma arduo gradino alla fine dello scivolo. "Non risalgo sullo scivolo dall’altro lato – spiega – perché poi c’è il tombino in rilievo e i giunti di cemento. Quindi scelgo di procedere sulla carreggiata.