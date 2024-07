Meloni | Cina fondamentale per stabilità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 12.35 "C'è una insicurezza crescente a livello internazionale e penso che lasia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare queste dinamiche, facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire,pace,un interscambio libero".Così la premierincontrando il presidente Xi Jinping a Pechino.ha sottolineato che"l'Italia può avere un ruolo importante anche per le relazioni con l'Ue" per creare "rapporti commerciali più equilibrati".