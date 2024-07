Martinenghi piglia tutto nella rana | 9 anni di trionfi e ora l' oro olimpico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Noveesatti diche lo hanno fatto salire sul tetto dell'Olimpo. Era la fine di luglio del 2015 quando a Tbilisi in occasione dei Giochi della Gioventù europea vinceva l'oro in quello stile, la, che ora l'ha fatto diventare campione. Novefa Niccolònon aveva nemmeno 15quando centrò i suoi primi successi in campo internazionale, un tris d'orocapitale della Georgia, 100 e 200e 4x100 misti. Lo stesso anno ai Mondiali giovanili a Singapore è argento nei 50e la stagione successiva conquista cinque medaglie (tre sono d'oro) in altrettante gare alla kermesse continentale giovanile.