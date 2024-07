LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | 48 50 per Pellielo in corso il secondo round di de Filippis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 Sbagliano entrambi i cinesi!! Errore sia per Qi che per Yu. 11.30 Mauro deriparte da dove aveva interrotto. L’azzurro va a segno sui primi 5 piattelli della seconda serie. 11.27 È iniziata la serie dei gruppi 4 e 5. Ricordiamo che dopo i primi 25 piattelli 3atleti erano a punteggio pieno: de, Qi e Yu. 11.26 È cambiato il referto della serie di Hales!! Compare un errore del britannico sull’ultimo piattello. In testa in solitaria Tuzun, unico in grado di coprire i 50 piattelli. 11.24 Seconda serie perfetta per Tuzun ed Hales che sono gli unici a 50/50. Un errore a testa per Lecin-Andeon e Willett che ora inseguono a -1. 11.23 Serie perfetta per Robinson, Cernogoraz ed Haffari. Tutti e tre avevano chiuso con 23/25 il primo. 11.22 Nooo.