LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la cinese Huang prova a fare il vuoto

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA099.49 10.8 per la francese che prosegue, l’indiana Ramita è fuori e chiude settima. 09.46 Shoot-off tra Ramita (India) e Muller (Francia) per proseguire. 09.43 Iniziano le eliminazioni, fuori la norvegese Duestad che chiude dunque ottava. 09.40 Così dopo 10 tiri:(Cina) 105.5, Ban (Corea del Sud) 104.8, Gogniat (Svizzera) 104.6, poi Muller (Francia), Maddalena (Usa) e Le (Kazakistan). 09.37 Rapporti di forza invariati dopo i primi tiri del secondo stage. 09.34 Dopo cinque tiri passa davanti la(53.0), poi Gogniat (Svizzera) a 52.9 e Ban (Corea del Sud) con 52.8. 09.31 Parte bene la coreana Ban nel primo stage, l’asiatica è davanti con 42.2. 09.30 Inizia la finale della carabina femminile da 10 metri. 09.20 Dieci minuti all’inizio della finale. 09.