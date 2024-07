L’avvocato Giuseppe Benassi | Scrivo per indagare l’animo umano Mi ha spinto la pittura surrealista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Avvocato e scrittore di romanzi,(Reggio Emilia, 1960), è diventato, in virtù della professione forense e di quella acquisita, un indagatore del. Probabilmente questa caratteristica appartiene a tutti gli scrittori – di che cosa scriverebbero, altrimenti, se non delle cose umane, anche se travisate o avvolte dalla finzione narrativa? - ma nel caso diquesto elemento si arricchisce di significati diversi, e capiremo il perché nel corso di questa intervista. Tanto per dire, l’autore reggiano ha inventato un personaggio – alter ego? - Leopoldo Borrani, penalista livornese di cui possiamo leggere le avventure in una collana di thriller legali, ultimo uscito compreso.