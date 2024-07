Inter domenica di riposo eccetto per un gruppo Oggi ripresa | il piano – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)diper l’ad eccezione di undi nerazzurri. Già noto il programma in ritiro per. Di seguito tutti i dettagli- RECAP – Il weekend per l’è andato nel migliore dei modi possibili. Ad aprirlo, infatti, è stato il terzo successo collezionato in amichevole sabato pomeriggio a Cesena, dove la squadra di Simone Inzaghi si è recata per sfidare gli spagnoli del Las Palmas. Un netto 3-0, firmato dalla doppietta di Mehdi Taremi e dalla prodezza di Federico Dimarco, ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di rientrare a Milano con una consapevolezza in più e di godersi il resto del fine settimana con la giusta spensieratezza.trae lavoro: il programma dei prossimi giorni ALLENAMENTI – L’, dopo l’amichevole contro il Las Palmas, ha fatto ritorno in treno a Milano, dove è arrivata subito dopo la mezzanotte.